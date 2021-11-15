Жители Мордовии выбирают, какие территории благоустроят в 2026 году

С 21 апреля по 12 июня жители Мордовии могут выбрать, какие городские пространства нужно благоустроить в первую очередь — голосование проходит на портале Госуслуг. Принять участие в нём может любой житель республики старше 14 лет.

В Саранске на выбор предлагаются:

Бульвар Эрьзи

Бульвар Воинова

Набережная реки Саранка

В Рузаевке:

Общественное пространство между улицей Зои Космодемьянской, школой №9 и домами №82, 84, 86

Бульвар Знаний на улице Юрасова — от ТД «Ирис» до школы №12

Территория по улице Мира — у домов №23, 23А и 25

Проголосовать можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/?utm_source=cur13&utm_medium=gpub&clckid=500855f8

Работы запланированы на 2026 год и будут проводиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

С начала действия программы в Мордовии уже обновили 57 общественных пространств и 309 дворов. Устанавливаются детские площадки, делаются парковки, удобные подъезды к домам, проводится освещение. Важно — всё с учётом пожеланий самих горожан.

14 проектов из республики стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды — это говорит о высоком уровне реализации программы.

Участие жителей — основа проекта. Люди сами решают, что именно нужно благоустроить. Это делает изменения действительно нужными и заметными.