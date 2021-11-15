Артём Здунов поддержал планы по расширению производства на НИИИС

28 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провёл рабочую встречу с генеральным директором НИИИС имени А.Н. Лодыгина Алексеем Винокуровым. Во встрече также участвовал исполняющий обязанности председателя правительства региона Батыр Эмеев.

В ходе обсуждения говорили о текущей работе предприятия, а также о планах на будущее. НИИИС — один из уникальных российских производителей осветительного оборудования и бактерицидных облучателей. Продукция используется в школах, на улицах Саранска и других районов Мордовии, а также при благоустройстве общественных пространств.

Сейчас предприятие реализует инвестиционный проект по запуску новых световых приборов, способных заменить импортные аналоги. Планируется увеличение объёмов выпуска и расширение линейки продукции. Артём Здунов поддержал инициативы и подчеркнул важность кадровой стабильности — сегодня на заводе трудится свыше 100 человек.

Отдельное внимание уделили профориентации: НИИИС проводит экскурсии для школьников и сотрудничает с учебными заведениями — в частности, с Саранским электромеханическим колледжем и МГУ им. Н.П. Огарёва. Это позволяет готовить студентов к работе на производстве уже во время обучения.