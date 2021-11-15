В Саранске подросток попал под колёса авто: ехал на велосипеде вне перехода

Вечером пятницы в Пролетарском районе Саранска произошло ДТП с участием ребёнка. По данным Госавтоинспекции Мордовии, авария случилась в 17:33 на улице Воинова.

42-летняя женщина за рулём автомобиля марки «Хавал», имеющая 16 лет водительского стажа, сбила 13-летнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде вне установленного места, однако неподалёку находился нерегулируемый пешеходный переход.

В результате столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что водитель была трезва.