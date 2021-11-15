«Газпромнефть – смазочные материалы» повысила качество обслуживания клиентов в онлайн-пространстве

«Газпромнефть – смазочные материалы» модернизировала функционал интернет-магазина для юридических лиц, ускорив обработку и доставку заказов. Компания работает над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития малого бизнеса в России.

Отныне запросы клиентов будут обрабатываться автоматически. Для регионов будут устанавливать разные пороговые значения, чтобы оптимизировать распределение ресурсов и логистику.

«Своевременная доставка смазочных материалов напрямую влияет на эффективность технического обслуживания, а оно - на производительность и качество продукции. Это актуально и для промышленных гигантов, и для малого бизнеса», – заявил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Для повышения оперативности управления запасами, ускорения доставки и расширения доступного для партнеров ассортимента также подключили к сервису новые склады.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Ассортимент составляет свыше тысячи наименований для всех секторов рынка.