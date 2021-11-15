РФС выбрал три города-кандидата на проведение Суперкубка России-2025

Нижний Новгород, Саранск и Москва претендуют на проведение матча за Суперкубок России по футболу. Игра состоится 12 или 13 июля, а окончательное решение по месту проведения будет объявлено позже.

Эксперты поддерживают идею провести матч в Саранске. Известный тренер Юрий Семин, ранее возглавлявший ФК «Мордовия», отметил, что местный стадион соответствует всем требованиям:

«Арена в отличном состоянии, поле идеальное. Такие матчи помогут вернуть стадиону былую популярность. Не стоит ограничиваться только Москвой и Петербургом».

В Суперкубке сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны. Пока участники не определены: в Кубке России 1 июня сразятся «Ростов» и ЦСКА, а в чемпионате лидирует «Краснодар», опережающий «Зенит», ЦСКА и «Динамо».