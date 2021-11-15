Саранск может преобразить бульвар Эрьзи – голосование до 12 июня

До 12 июня продолжается общероссийское голосование за территории для благоустройства в 2026 году. В Саранске одним из кандидатов стал бульвар Степана Эрьзи, названный в честь выдающегося скульптора ещё в 1974 году.
Людмила Нарбекова, директор Музея Эрьзи, подчеркнула важность проекта:
*«В 2026-м мы отметим 150-летие мастера. Бульвар должен стать не только комфортным, но и познавательным – с информацией о жизни и творчестве Эрьзи. Это поможет привлечь внимание к его наследию»*.
Проект включает:
Ремонт дорожек и установку скамеек
Озеленение и зоны отдыха
Интерактивные элементы, рассказывающие об искусстве
Горожане могут поддержать инициативу на платформе для голосования.