Активисты требуют срочного ремонта внутриквартальных дорог в Саранске

Народный фронт обратился к властям с требованием отремонтировать разбитые внутриквартальные дороги, которые не обновлялись более 15 лет.
Проблемные участки:
Улицы Пушкина, Веселовского, Т. Бибиной
Бульвар Эрьзи
Местные жители жалуются, что ямы и разрушенное покрытие создают опасность для пешеходов и водителей, особенно в дождь.
Активисты направили обращение в администрацию Саранска, чтобы включить эти территории в ближайший план ремонта. Вопрос также доведён до главы республики, что должно ускорить решение проблемы.