Активисты требуют срочного ремонта внутриквартальных дорог в Саранске

Народный фронт обратился к властям с требованием отремонтировать разбитые внутриквартальные дороги, которые не обновлялись более 15 лет.

Проблемные участки:

Улицы Пушкина, Веселовского, Т. Бибиной

Бульвар Эрьзи

Местные жители жалуются, что ямы и разрушенное покрытие создают опасность для пешеходов и водителей, особенно в дождь.

Активисты направили обращение в администрацию Саранска, чтобы включить эти территории в ближайший план ремонта. Вопрос также доведён до главы республики, что должно ускорить решение проблемы.