Топ-5 самых популярных продуктов из Карелии для вашего бизнеса - dobroded.ru

Карелия — это кладезь натуральных продуктов, которые пользуются спросом по всей России. Если вы ищете популярные продукты из Карелии для своего бизнеса, вот пятерка лидеров, которые станут вашими бестселлерами.
Наши пасеки расположены в экологически чистых районах Карелии, где нет промышленных предприятий и крупных автомагистралей. Мёд из Карелии отличается насыщенным вкусом и богатым составом - в нем сохраняются все полезные ферменты, витамины и минералы, так как мы используем только традиционные методы откачки без термической обработки. Каждая партия проходит строгий контроль качества, подтверждающий натуральность и отсутствие примесей.
Почему стоит закупать оптом:
Высокий спрос в сегменте премиальных продуктов - карельский мёд в 2-3 раза дороже массмаркетных аналогов, при этом пользуется постоянным спросом у аудитории, заботящейся о здоровье
Долгий срок хранения без потери качества - благодаря природным консервирующим свойствам наш мёд сохраняет свежесть до 2 лет
Возможность фасовки в различную тару - предлагаем банки разных объемов, а также готовые подарочные наборы.
Лесные ягоды, собранные в экологически чистых районах Карелии, — это настоящая кладовая витаминов и природных антиоксидантов. Каждая ягода вбирает в себя силу северной природы, созревая под мягким солнцем белых ночей и впитывая ароматы хвойных лесов.
Мы предлагаем:
Клюкву и бруснику (свежемороженые, сушеные) — идеальны для полезных перекусов и витаминных напитков
Морошку — карельский деликатес с нежным вкусом и уникальным составом
Варенья ручного приготовления по традиционным рецептам — без искусственных добавок и консервантов
Для бизнеса: продукция востребована в сегменте здорового питания, фитнес-баров, эко-магазинов и ресторанов фермерской кухни. Ягодные деликатесы станут отличным дополнением к ассортименту любого магазина, ориентированного на качественные натуральные продукты.
Ферментированный по старинным рецептам иван-чай с добавлением лесных ягод — хит продаж, который не теряет актуальности круглый год. Наши травяные сборы созданы на основе многовековых традиций карельских знахарей, сочетая в себе пользу дикоросов и неповторимый вкус северной природы.
Преимущества для оптовиков:
Уникальный продукт с высокой маржинальностью – спрос на натуральные фиточаи растет с каждым годом
Компактная упаковка — выгодная логистика – занимает мало места при транспортировке
Долгий срок хранения – сохраняет свойства до 2 лет без потери качества
Универсальность применения – подходит как для розничной продажи, так и для корпоративных подарков
Каждый сбор проходит строгий контроль качества. Мы используем только экологически чистое сырье, собранное вдали от промышленных зон, что делает наш иван-чай по-настоящему целебным напитком.
Готовые подарочные наборы из карельской продукции представляют собой идеальное бизнес-решение для оптовиков. Такие комплекты сочетают в себе несколько преимуществ: они сразу готовы к продаже, не требуют дополнительной комплектации и обладают высокой маркетинговой привлекательностью.
Для оптовых покупателей это означает:
Минимальные временные затраты на запуск продаж
Упрощённую логистику и складирование
Возможность быстрого вывода товара на рынок
Повышенную наценку за счёт презентабельного оформления
Наши подарочные наборы разработаны с учётом потребительских предпочтений и рыночных трендов. Каждый комплект представляет собой сбалансированную комбинацию популярных карельских продуктов в эстетичной упаковке. Это готовый товар, который можно сразу размещать на полках или предлагать корпоративным клиентам.
Натуральные лакомства без искусственных добавок – это идеальное решение для бизнеса, ориентированного на здоровое питание.
Мы предлагаем:
Мармелад на ягодном соке – приготовленный по уникальной технологии без желатина, с использованием только натуральных загустителей. Каждая партия содержит до 40% свежих ягод, что обеспечивает насыщенный вкус и полезные свойства.
Фруктовая пастила – тонкие пласты из перетёртых ягод, высушенные при низких температурах. Сохраняет максимум витаминов и природную сладость без добавления сахара.
Урбеч из северных ягод – густая паста из перемолотых семян и ягод, богатая белком и антиоксидантами. Идеальна для полезных перекусов и здорового завтрака.
Для розничных сетей это товар с высокой оборачиваемостью и лояльностью покупателей. Натуральный состав и экологичная упаковка делают продукцию особенно востребованной у сознательных потребителей.
Вот основные плюсы оптовых поставок натуральных продуктов из Карелии:
Стабильный спрос — натуральные продукты всегда в тренде.
Высокая маржинальность — премиальный сегмент позволяет устанавливать хорошие наценки.
Гарантия качества — мы как производитель контролируем весь цикл.
Гибкие условия — работаем с разными объемами, помогаем с продвижением.
Выбираете интересующие позиции
Получаете коммерческое предложение с оптовыми ценами
Заключаете договор на регулярные поставки
Наши продукты — это не просто товар, а частица карельской природы, которая принесет прибыль вашему бизнесу.