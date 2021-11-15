Безсульфатный шампунь: полный гид по выбору и использованию - tashe.ru

Безсульфатный шампунь: полный гид по выбору и использованию

В последние годы безсульфатный шампунь стал настоящим трендом в уходе за волосами. Но так ли он необходим? Разберёмся, что такое безсульфатный шампунь, кому он подходит и как выбрать лучший вариант.

Что такое безсульфатный шампунь и чем он отличается от обычного?

Безсульфатный шампунь — это средство для мытья волос, в котором отсутствуют агрессивные ПАВ (поверхностно-активные вещества), такие как SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия). Вместо них используются мягкие очищающие компоненты:

Коко-глюкозид — бережно удаляет загрязнения.

Децил глюкозид — подходит для чувствительной кожи головы.

Бетаины — смягчают воду и предотвращают сухость.

Главное отличие от обычных шампуней — более мягкое очищение. Волосы после такого ухода не скрипят, но могут потребовать времени на привыкание, особенно если раньше вы пользовались жёсткими сульфатными формулами.

Зачем нужен безсульфатный шампунь?

1. Для окрашенных волос

Сульфаты быстро вымывают пигмент, из-за чего цвет тускнеет. Шампунь без сульфатов сохраняет насыщенность оттенка дольше.

2. Для сухих и повреждённых волос

Агрессивные ПАВы смывают естественные липиды, делая волосы ломкими. Безсульфатные формулы бережно очищают, не пересушивая.

3. Для чувствительной кожи головы

Если после мытья появляется зуд или раздражение, возможно, виноваты сульфаты. Их отсутствие снижает риск воспалений.

4. Для кудрявых и пористых волос

Такие волосы склонны к сухости, а мягкие ПАВы помогают сохранить влагу.

Как выбрать хороший безсульфатный шампунь для волос?

Переход на безсульфатный уход требует особого подхода к выбору средств. В отличие от обычных шампуней, где можно ориентироваться на известные бренды и привычные текстуры, при выборе sulfate-free вариантов важно учитывать несколько ключевых аспектов.

На что обратить внимание в первую очередь?

Правильный безсульфатный шампунь должен не только мягко очищать, но и решать конкретные проблемы ваших волос. Вот основные критерии выбора:

Тип волос (сухие, жирные, окрашенные) — определяет необходимый уход и активные компоненты.

Состав — ищите увлажняющие компоненты: гиалуроновую кислоту для легкого увлажнения, натуральные масла для питания, кератин для восстановления повреждений.

Консистенция — безсульфатные шампуни часто более жидкие и хуже пенятся, но это не влияет на их очищающие свойства.

Помните, что период адаптации волос к новому средству может занять 2-3 недели. В это время локоны могут казаться менее послушными, но после привыкания вы заметите улучшение их состояния.

Для достижения лучшего результата рекомендуется подбирать шампунь в комплексе с другими безсульфатными уходовыми средствами — бальзамами или масками той же линейки. Это обеспечит комплексное воздействие и поможет быстрее нормализовать состояние волос и кожи головы.

Мифы о безсульфатных шампунях

1. Они плохо промывают волосы

Да, пенятся меньше, но современные формулы справляются с очищением не хуже сульфатных.

2. Подходят только для окрашенных волос

Нет, их можно использовать всем, особенно если волосы склонны к сухости.

3. После них волосы быстрее жирнятся

Это временный эффект адаптации. Через 2–3 недели кожа головы нормализует выработку себума.

Как правильно использовать безсульфатный шампунь?

Наносите дважды — первый раз смывает грязь, второй даёт уход. Делайте лёгкий массаж — это улучшит кровообращение. Используйте тёплую воду — горячая провоцирует сухость.

Вывод: стоит ли переходить на безсульфатный шампунь?

Если вы замечаете, что волосы стали тусклыми, ломкими или быстро теряют цвет, попробуйте шампунь для волос без сульфатов. Первые результаты будут видны через 2–4 недели: локоны станут мягче, а кожа головы — здоровее.