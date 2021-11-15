Наращивание волос: технологии, преимущества и выбор студии - arthair.ru

Наращивание волос: технологии, преимущества и выбор студии

Наращивание волос — это простой способ получить густые и длинные пряди за несколько часов. Современные методы позволяют добиться естественного результата без вреда для своих волос. В студиях используют разные техники: капсульное наращивание, ленточное, микролинкинг. Разберёмся, какой вариант подойдёт именно вам.

Популярные техники наращивания волос

Если вы хотите изменить причёску быстро и надолго, стоит рассмотреть основные методы. Вот самые востребованные варианты:

Капсульное наращивание волос. Самый щадящий метод, при котором пряди крепятся с помощью силиконовых капсул. Подходит для тонких волос, не повреждает натуральные локоны. Держится до 3–4 месяцев.

Ленточное наращивание (Tape-in). Пряди фиксируются на специальных лентах с клеевым слоем. Быстрый монтаж (1,5–2 часа), комфорт в носке. Требует коррекции каждые 6–8 недель.

Микролинкинг (Micro-link). Волосы крепятся микрошайбами без клея и термической обработки. Идеально для активного образа жизни — можно плавать, заниматься спортом.

Почему стоит выбрать профессиональную студию наращивания волос?

Принимая решение о наращивании, важно понимать преимущества салонного ухода. Вот ключевые причины довериться профессионалам:

Качество материалов — в салонах используют 100% натуральные пряди, которые невозможно отличить от своих.

Безопасность — мастера подбирают метод, который не испортит ваши волосы.

Долговечность — при правильном уходе нарощенные волосы сохраняют вид до полугода.

Как ухаживать за нарощенными волосами?

Правильный уход за нарощенными волосами — залог их долговечности и безупречного вида. В отличие от натуральных волос, нарощенные пряди требуют особого внимания, так как не получают питательных веществ от кожи головы. Вот детальная инструкция по уходу:

Очищение волос

Используйте только профессиональные бессульфатные шампуни мягкого действия

мягкого действия Оптимальная частота мытья — 2-3 раза в неделю

Температура воды должна быть чуть теплой (30-35°C)

Наносите шампунь аккуратными массирующими движениями, избегая области креплений

Сушка и укладка

Промокайте волосы мягким полотенцем, не выкручивая и не растирая

Используйте термозащитные средства перед укладкой

Ограничьте использование фена — сушите на среднем режиме

Если используете утюжок или плойку — выставляйте температуру не выше 180°C

Ежедневный уход

Расчесывайте волосы специальной щеткой с мягкой щетиной

Начинайте расчесывание от кончиков, постепенно продвигаясь к корням

На ночь заплетайте свободную косу или делайте низкий хвост

Используйте несмываемые уходовые средства с легкой текстурой

Профессиональный уход

Раз в 2 недели делайте увлажняющие маски

Каждые 4-6 недель посещайте мастера для коррекции

Используйте спреи с UV-защитой в летний период

Избегайте средств с силиконами и спиртом в составе, а также плотных головных уборов, которые могут повредить места креплений. При соблюдении этих правил ваши нарощенные волосы сохранят свежий вид и объем на весь срок носки.

Вывод

Наращивание волос — это не просто временное решение, а полноценная возможность преобразить свой образ, добавив объема, длины и выразительности вашей прическе. Современные техники, такие как капсульное наращивание, ленточный метод и микролинкинг, позволяют добиться потрясающего результата, который выглядит абсолютно естественно.

Главное преимущество профессионального подхода — это гарантия качества и безопасности. В хорошей студии наращивания волос вам не просто добавят пряди, а создадут гармоничный образ, учитывая структуру ваших натуральных волос, их цвет и особенности роста. Мастера подберут оптимальный метод, который не повредит ваши волосы и обеспечит комфорт в носке.