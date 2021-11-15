В Саранске девушку обвинили в краже наушников, забытых в поезде

В Мордовии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летней жительницы Саранска. Её обвиняют в краже беспроводных наушников у пассажирки поезда, следовавшего из Москвы в Тольятти.

Инцидент произошёл в начале мая. По словам 28-летней потерпевшей, во время поездки она использовала наушники, но уже дома обнаружила их пропажу. За разъяснением ситуации она обратилась в транспортную полицию.

Сотрудники Рузаевского линейного отдела начали проверку: опросили работников состава, просмотрели списки пассажиров и в итоге вышли на предполагаемую злоумышленницу. Как оказалось, в день поездки потерпевшая случайно оставила наушники в вагоне. Оказавшись рядом, другая пассажирка нашла гаджет, однако возвращать находку проводнику не стала — напротив, решила оставить себе.

Техникой девушка пользовалась до тех пор, пока к ней не пришли оперативники. После изъятия устройства в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Если вину удастся доказать в суде, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.