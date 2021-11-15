В Саранске появятся остановки с бесплатным Wi-Fi — мэр рассказал о сроках

В Саранске планируют установить десять новых остановочных комплексов. Все они будут оснащены бесплатным Wi-Fi. Инициатива направлена на создание более комфортной городской среды. О планах сообщил мэр города Владимир Быков. Точные сроки установки пока не названы, но, по заверению градоначальника, реализация проекта не заставит себя ждать.

По словам мэра, подобные решения — шаг к повышению качества городской инфраструктуры. Он также напомнил, что беспроводной интернет уже доступен во многих кафе и других общественных местах столицы Мордовии.

На фоне этого стало известно и о недовольстве горожан состоянием уже существующих остановок. В соцсетях появились жалобы на остановочный павильон «Техникум». Пользователи указали, что стекло выбито, лавочка разрушена, а стоять на ветру попросту невозможно. В обращении к властям Октябрьского района жители подчеркнули: если в ближайшее время павильон не приведут в порядок, вопрос будет вынесен на уровень республики.

На этом фоне установка современных остановок с доступом к интернету выглядит как попытка не только улучшить внешний вид города, но и отреагировать на общественные запросы.