В Саранске задержали лишённого прав водителя, севшего за руль пьяным

Ранним утром воскресенья, около пяти часов, в Саранске сотрудники Росгвардии заметили на улице Кирова мужчину, выходящего из кафе. Его поведение и внешний вид указывали на явное алкогольное опьянение. Не колеблясь, он направился к автомобилю «Лада Приора», сел за руль и начал движение.

Патруль немедленно передал информацию в ГИБДД. Уже через несколько минут машину удалось остановить с помощью совместных действий инспекторов ДПС и росгвардейцев.

Как сообщили в ведомстве, при общении с водителем был отчетливо слышен запах алкоголя. Проверка показала, что за рулем находился 27-летний житель Московской области, ранее уже лишённый водительских прав за аналогичное нарушение. Несмотря на это, он снова сел за руль в состоянии опьянения.

Мужчину передали сотрудникам ГИБДД. Ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.