Почему Португалия — магнит для туристов и мигрантов в 2025 году

Когда утренний трамвай № 28 лихо вписывается в узкие улочки Алфамы, а аромат свежеиспечённых pastéis de nata разливается по площадям, становится ясно: Португалия — это куда больше, чем яркая открытка с видами на океан. За последние два года страна поставила сразу два рекорда: по предварительным данным, в 2024-м отели приняли 31,6 млн гостей и обеспечили 80,3 млн ночёвок – больше, чем когда-либо прежде, а уже в I квартале 2025-го поток не угас: 5,7 млн путешественников оставили 13,4 млн ночёвок. Но едут сюда не только на короткий отпуск. Сегодня около 1,6 млн иностранцев называют эту страну домом — почти 15 % населения.

Атмосфера вечного лета

Португалия дарит около 300 солнечных дней в году и 850 км атлантических пляжей — от сурф-спота Назаре до тёплого Алгарве. Добавьте изумрудные кратерные озёра Азорских островов и субтропики Мадейры — и получите круглогодичный курорт без понятия «низкий сезон».

Культура, в которую легко влюбиться

В крошечном радиусе умещаются 17 объектов ЮНЕСКО, барочная азулежу-мозаика и гастрономические сокровища: бакаляу, приготовленный сотнями способов, портвейн из долины Дору и, конечно, легендарный кремовый десерт (pastéis de nata). Календарь событий не пустует даже зимой: музыкальный фестиваль NOS Alive и Web Summit притягивают аудиторию со всего мира, размывая грань между туризмом и бизнес-нетворкингом.

Цифры, которые впечатляют инвесторов

Туризм приносит деньги быстрее, чем солнце садится за мыс Кабо-да-Рока: только в январе 2025-го отели заработали 262 млн € — на 13,8 % больше, чем годом ранее.По итогам 2024-го совокупная выручка отрасли выросла ещё на 9 %, превысив 12 млрд € — весомый вклад в ВВП.Экономика в целом демонстрирует устойчивость: +1,6 % в I квартале 2025-го против 0,9 % в среднем по еврозоне.

Безопасность как бренд

В июньском отчёте Global Peace Index-2025 Португалия уверенно удерживает 7-ю строчку в мире, опережая Сингапур и Данию. Для туриста это означает спокойные улицы даже ночью, для инвестора — стабильные правила игры, а для семьи — школы без турникетов и полицейских у ворот.

«Зелёная» энергия и налоговые стимулы

Страна покрыла 71 % потребности в электроэнергии за счёт возобновляемых источников в 2024-м — рекорд Южной Европы. А с января 2024 года действует налоговый режим IFICI («NHR 2.0»): плоские 20 % на доходы от квалифицированной деятельности и нулевая ставка на большинство иностранных доходов сроком на 10 лет.

Визы, которые меняют формат переезда

Digital Nomad Visa (D8) — требуется доход, эквивалентный четырём минимальным зарплатам Португалии (на начало 2025 года это 3 280 € в месяц); уже выдано свыше 2 600 разрешений, больше всего американцам.

D7 — тихая гавань для пенсионеров и обладателей пассивного дохода.

Startup Visa — лифт в европейский рынок для фаундеров.

Golden Visa 2.0 — после реформы 2023-го исключила покупку жилья, но оставила инвестиции в фонды и создание рабочих мест, направляя капитал в реальную экономику.

Когда турист остаётся навсегда

Неделя серфинга в Назаре нередко заканчивается решением о переезде. Свежий опрос Expatsi среди 116 000 американцев показал: Португалия — цель № 1 для эмиграции благодаря климату, безопасности и открытости общества. При этом бюджет на жизнь остаётся вменяемым: в июле 2025-го около 750 € в месяц может быть достаточно для очень базовых расходов одного человека без учёта аренды в Лиссабоне, но для комфортной жизни, особенно в столице, потребуется значительно больше.

Вызовы бурного роста и ответ государства

У бума туризма и притока мигрантов есть и обратная сторона — всплеск спроса на жильё. Правительство запустило комплексную программу «Mais Habitação»: заморозка первоначальной аренды в новых договорах, льготное финансирование кооперативов и налог на пустующие квартиры. Параллельно реформированная «золотая» виза направляет инвестиции в фонды строительства доступного жилья.

Экономика впечатлений + Экономика талантов = Португалия 2.0

Туризм и миграция здесь не конкуренты, а синергетическая пара. Турист тратит деньги сегодня, а эмигрант приносит налоги, знания и стартапы завтра. Телеком-гиганты открывают хабы в Порту, IT-школы — кампусы в Браге, а сельские муниципалитеты оживают благодаря удалёнщикам, снимающим старые каменные дома. Это подпитывает внутренний спрос, снижает сезонность и диверсифицирует экономику, всесторонне развивая португальские города и поселки.

Атлантическое обещание новой жизни

В 2025-м Португалия — редкий пример страны, где мягкий климат сочетается с высоким индексом безопасности, «зелёной» энергией и дружелюбной налоговой политикой. Здесь легко быть гостем, и ещё приятнее — становиться резидентом. Для многих иммиграция в Португалию перестала быть просто мечтой, превратившись в реальный план на будущее. А значит, утренний трамвай Алфамы ещё не раз подвезёт к новым историям тех, кто решил, что отпуск — слишком короткое время, чтобы наслаждаться всем, что может предложить этот солнечный уголок Европы.