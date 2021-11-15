Цветы Саранск: как выбрать букет и не переплатить

Хочется порадовать близкого человека, но не переплатить? Обратите внимание на разницу в сортах и оформлении. Эквадорские розы обычно берут за насыщенный цвет и «держат» форму — в Бутонофф старт от 1 934 ₽, а российские розы — отличный компромисс цены и объёма, от 2 651 ₽. Чтобы уложиться в бюджет, смотрите на размер (S/M/L), сезонные оттенки и добавки (упаковка, открытка).

Ещё один лайфхак — доставка: при заказе от 2 000 ₽ её сделают бесплатно (ниже — фиксированно 300 ₽), так что выгодно взять «чуть больше». Платить удобно: онлайн картой или переводом, а забрать можно самовывозом, если вы рядом с ул. Богдана Хмельницкого, 42а (режим работы ежедневно 8:00–20:00). А бонусная программа вернёт 10% на счёт и позволит оплачивать покупку бонусами до 20%.

Если нужен понятный выбор и честные условия — посмотрите цветы саранск — ассортимент и цены видны сразу, без сюрпризов.