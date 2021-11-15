В Саранске стартовал отопительный сезон: где и когда дадут тепло

В столице Мордовии 29 сентября официально начался отопительный сезон. Соответствующее постановление власти города подписали ещё на прошлой неделе. Подача тепла, как уточняют в мэрии, будет происходить постепенно.

Согласно информации администрации, в центральных районах Саранска батареи начнут теплеть с 30 сентября по 4 октября. В юго-западной части города отопление появится с 1 по 4 октября. На Химмаше процесс запуска стартовал уже 29 сентября и завершится до 4 октября. В районе Светотехстроя тепло обещают включить с 2 по 3 октября.

В Ковылкинском районе школы и сады обогреют первыми

В этот же день отопительный сезон стартовал и в Ковылкинском районе. В первую очередь тепло начали подавать в учреждения социальной сферы — школы, детские сады и объекты здравоохранения. Жилые многоквартирные дома планируют подключить к системе 1 октября.

В Ромоданово батареи потеплели ещё 26 сентября

Отдельно отмечается, что жители посёлка Ромоданово дождались тепла раньше остальных. Там отопительный сезон начался уже 26 сентября, и первые дома подключили к системе ещё в конце прошлой недели.