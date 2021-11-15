Житель Саранска предстанет перед судом за сбыт поддельных купюр и кражу

В прокуратуре Республики Мордовия утвердили обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Саранска. Мужчина проходит по уголовному делу, связанному с хранением и сбытом поддельных денежных купюр, а также с кражей.

По материалам следствия, в июле он приобрёл у знакомого две фальшивые банкноты номиналом пять тысяч рублей. Уже на следующий день подозреваемый расплатился ими в торговых точках Саранска и Лямбирского района, покупая продукты и алкоголь.

Помимо этого, в одном из магазинов посёлка Зубова Поляна мужчина похитил две электрические дрели. Сумма ущерба составила порядка 23 тысяч рублей.

Свою вину саранский житель признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.