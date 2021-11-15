В Мордовии инженер стал жертвой интернет-мошенников

В Саранске инженер лишился крупной суммы денег после неудачной покупки автомобильных колес через сайт бесплатных объявлений. Вместо долгожданной резины мужчина столкнулся с обманом.

Как сообщили в МВД по Мордовии, 33-летний горожанин нашел объявление о продаже комплекта шин за 45 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, стороны договорились о доставке через транспортную компанию и продолжили переписку в мессенджере.

Продавец заверил, что отправит товар в тот же день, и даже прислал чек об отправке. Затем он попросил перечислить всю сумму сразу — 49 тысяч рублей, включая 4 тысячи за услуги перевозчика. Покупатель перевел деньги, но позже по предоставленному трек-номеру заказ отследить не удалось. Обратившись в транспортную компанию, мужчина узнал, что никакой отправки не было. После этого продавец перестал выходить на связь.

Инженер обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В МВД напоминают жителям региона о мерах предосторожности при интернет-покупках. Следует проверять рейтинг продавца, не переходить в сторонние мессенджеры, использовать только официальные сервисы доставки на сайте, а трек-номер сверять на ресурсах транспортных компаний.

Правоохранители подчеркивают: при малейших сомнениях в добросовестности продавца необходимо сообщать в службу поддержки площадки. Ведомство призывает граждан быть максимально внимательными и осторожными при расчетах в сети.