В Мордовии устроят бесплатные показы фильмов к Дню пожилого человека

Жителям столицы Мордовии предлагают провести вечера в кино бесплатно. В кинотеатре «Россия» сообщили, что в Центре визуального искусства продолжится серия специальных кинопоказов.

Так, во вторник, 30 сентября, зрителям представят фильм «Тайна адмирала Ушакова» (6+). Начало сеанса — в 18:00. Картина рассказывает о событиях лета 1812 года и жизни знаменитого флотоводца Фёдора Ушакова в период войны с Наполеоном. Отдельные сцены фильма были сняты в стенах Санаксарского монастыря.

На следующий день, 1 октября, в это же время — в 18:00 — в «России» покажут ленту «Свадьба в Малиновке» (12+). Советская комедия давно стала классикой, а показ приурочен к празднованию Дня пожилого человека.

Организаторы отмечают, что вход на оба сеанса будет свободным для всех желающих.