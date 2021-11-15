В Саранске подорожает проезд в автобусах и троллейбусах с 15 октября

С 15 октября в Саранске изменятся тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте. Как сообщили в городской администрации, повышение связано с необходимостью поддерживать автобусы и троллейбусы в рабочем состоянии, закупать запчасти, а также обеспечивать конкурентный уровень заработной платы водителям, кондукторам и ремонтному персоналу.

По словам первого заместителя директора Департамента по экономической политике администрации Саранска Ивана Ерохина, новая стоимость составит 35 рублей при оплате проезда картой и 37 рублей — при расчёте наличными. При этом для льготных категорий граждан условия останутся прежними.

Отмечается, что город продолжает курс на обновление транспортного парка. В 2024 году в столице Мордовии уже появились 15 новых автобусов большого класса. До конца текущего года планируется закупить ещё 10 автобусов и 5 троллейбусов.

Как подчеркнули в мэрии, дополнительные средства от индексации тарифов будут направлены на развитие транспортной системы и повышение качества обслуживания пассажиров.