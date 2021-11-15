В Мордовии предложили учредить звание «Ветеран труда РМ»

29 сентября в Саранске состоялось заседание «круглого стола» на тему «Защита социально-трудовых прав и интересов граждан: законодательные аспекты и социальные практики». Одним из предложений стало учреждение звания «Ветеран труда Республики Мордовия».

Мероприятие прошло при участии Комитета по социальной политике и Комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Госсобрания РМ, а также представителей профсоюзов и общественных организаций. Участники обсудили вопросы защиты прав работников, кадровой политики и демографического развития региона.

Заместитель председателя Госсобрания Мордовии, руководитель комитета по социальной политике Наталья Долматова отметила, что кадровая стратегия должна начинаться с создания условий для профессионального роста сотрудников, особенно молодых специалистов. По её словам, для закрепления молодежи на предприятиях необходимо развивать систему наставничества, предлагать гибкий график и внедрять корпоративные стандарты поддержки семей.

Глава Федерации профсоюзов Мордовии Сергей Губарев сообщил, что в регионе уже действует практика трёхсторонних соглашений между властями, профсоюзами и работодателями, где предусмотрен корпоративный семейный стандарт. В него входят меры помощи молодым и многодетным семьям, а также семьям участников СВО.

На встрече также обсудили действующие законодательные механизмы — квоты для ветеранов и участников боевых действий, а также программы поддержки для вернувшихся из зоны СВО граждан с инвалидностью или травмами. Представители предприятий поделились примерами корпоративных инициатив, которые помогают удерживать сотрудников.

Главная цель обсуждения — разработка новых мер, позволяющих привлекать и удерживать квалифицированные кадры, чтобы выпускники вузов оставались работать в Мордовии.