В России 1 октября проверят системы оповещения населения

1 октября в российских регионах состоится плановая проверка работы системы оповещения населения. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС России.

В рамках проверки будут запущены электросирены и уличные громкоговорители, а также временно прервётся вещание обязательных общероссийских телеканалов и радиостанций.

Ведомство уточняет: при звуках сирены необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, включить радио или телевизор и внимательно прослушать передаваемое сообщение.

Такие мероприятия проводятся регулярно и направлены на проверку готовности системы оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.