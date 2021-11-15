В Мордовии пожарные потушили «десятку», загоревшуюся во дворе

В Саранске накануне вечером произошло возгорание легкового автомобиля. Инцидент случился на проспекте Российской армии, сообщили в региональном МЧС.
Очевидцы заметили дым, идущий из-под капота припаркованной ВАЗ-2110. Соседи оперативно сообщили о происшествии владелице машины и вызвали пожарных.
Прибывшие огнеборцы быстро ликвидировали пламя, однако автомобиль получил серьёзные повреждения.
По данным ведомства, обошлось без пострадавших. Предварительной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.