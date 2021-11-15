В Мордовии и соседних регионах ожидается резкое похолодание

Гидрометцентр России предупредил о резком похолодании в ряде регионов страны в последние дни сентября и начале октября. По данным специалистов, ночные заморозки придут в Центральный и Приволжский федеральные округа.

Так, в Татарстане температура воздуха опустится до –6 градусов, а в Башкортостане ожидаются заморозки до –8. В Московской, Костромской и Липецкой областях столбики термометров ночью будут показывать до –4, в Тверской и Тамбовской — до –5 градусов. В Ярославской, Ивановской и Калужской областях похолодает до –3.

На 1 октября прогнозируются заморозки и в других регионах ЦФО. В Орловской, Курской, Белгородской и Брянской областях температура ночью составит от –2 до –4 градусов.

Синоптики отмечают, что подобное похолодание характерно для перехода сентября в октябрь и является признаком наступления устойчивой осени.