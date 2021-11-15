В Саранске прошла научная конференция по развитию региональной экономики

Администрация Саранска организовала научную конференцию, на которой учёные, представители бизнеса и государственные деятели обсудили стратегии развития экономики Мордовии. На мероприятие собрались более двухсот участников, включая экспертов из московских научных учреждений. Конференция прошла в Республиканском Доме культуры.

Основные темы конференции касались диверсификации экономики региона, развития малого и среднего бизнеса, улучшения инфраструктуры и привлечения инвестиций. Учёные представили прогнозы развития на основе экономических моделей. Бизнесмены поделились своим опытом успешного ведения деятельности в регионе. Представители власти показали готовность поддерживать инициативы частного сектора.

Особое внимание уделялось агропромышленному комплексу, который является одной из основ экономики Мордовии. Обсуждались возможности переработки сельскохозяйственной продукции местного производства. Также рассматривались варианты развития туризма на базе богатого культурного наследия региона.

По итогам конференции принято решение сформировать рабочие группы для разработки конкретных проектов. Предусмотрены контакты между участниками для дальнейшего сотрудничества. Конференция планируется сделать ежегодной площадкой для диалога между наукой, бизнесом и государством в целях развития Мордовии. Первые результаты ожидаются в течение года.