Зима не спешит: в Мордовии сохраняется переменчивый осенний режим погоды

В Мордовии в ближайшие дни сохранится погода, характерная скорее для поздней осени. Синоптики прогнозируют небольшие ночные заморозки и слабый плюс в дневные часы. По информации регионального гидрометцентра, уже этой ночью температура может опуститься до –3 градусов, а днем во вторник ожидается до +2. Утро будет туманным, с легким ветром, и на дорогах возможно образование гололедицы.

Специалисты отмечают, что подобный режим удержится минимум до 12 декабря: серьезных похолоданий или снегопадов пока не предвидится.