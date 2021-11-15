В Саранске запускают первое в России городское семейное такси

В Саранске запускают первый в России сервис городского семейного такси. Работа службы стартует 25 декабря на базе муниципального предприятия «Горэлектротранс». Накануне новый проект осмотрел глава Мордовии Артём Здунов.

Для службы закуплен парк из 31 автомобиля «Москвич»: 22 кроссовера, восемь седанов и один семиместный автомобиль, рассчитанный на перевозку многодетных семей. Все машины укомплектованы детскими креслами и находятся на полном гарантийном обслуживании. Штат такси сформирован полностью — в него вошли 45 водителей и диспетчеры. При росте спроса предприятие готово расширять команду.

Во время осмотра автопарка водители отметили комфорт и оснащение автомобилей. Для самого вместительного кроссовера дополнительно установлен багажник. Тарифы на поездки будут фиксированными и зависеть только от расстояния и времени ожидания — погодные условия и загруженность на цену влиять не будут. Такси сможет работать и по загородному тарифу.

Заказать машину можно будет круглосуточно по телефону, а с января — через мобильное приложение. Оплата предусмотрена как в приложении, так и через терминал. В диспетчерской службе круглосуточно будут дежурить врач и механик. Глава региона поручил проработать приоритетное обслуживание многодетных семей и увеличить число семиместных автомобилей.