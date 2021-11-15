Путин поддержал участие Здунова в выборах главы Мордовии

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Мордовии Артём Здунов. Основной темой стали вопросы социально-экономического развития региона и итоги работы действующей команды.

Здунов отметил, что срок его полномочий подходит к концу, и выразил желание вновь баллотироваться. Он подчеркнул готовность продолжить работу и попросил поддержки у президента. В ответ Путин заявил, что в целом работа главы региона даёт результат, однако окончательное решение должны принять жители на выборах.

Глава государства также обратил внимание на отдельные показатели, включая уровень рождаемости, и призвал активнее взаимодействовать с населением. По его словам, важно не только представить достигнутые результаты, но и учесть запросы граждан при формировании дальнейшей программы развития региона.