Путин вручил орден «Мать-героиня» маме десятерых детей из Саранска

1 июня, в День защиты детей, президент Владимир Путин вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Один из орденов — «Мать-героиня» — получила Наталья Автаева из Саранска, воспитывающая десятерых детей.

Путин отметил, что награды стали признанием заслуг родителей, которые ежедневно заботятся о детях и укрепляют семейные ценности. Он подчеркнул важность поддержки многодетных семей и реализации нацпроектов, ориентированных на интересы родителей и детей. В свою очередь, Наталья Автаева поблагодарила главу государства, рассказав, что каждый ребёнок в их семье был желанным, несмотря на трудности 1990-х годов. Сегодня старшие дети учатся и работают в Москве, шестеро младших живут дома, продолжая учёбу.