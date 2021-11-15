Число пострадавших от клещей в Мордовии продолжает расти

За прошедшую неделю в Мордовии зафиксированы 56 случаев присасывания клещей. С начала эпидемиологического сезона пострадали 557 человек, включая 245 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает жителям и гостям республики о необходимости использовать репелленты при посещении лесов и парков. Клещи могут быть переносчиками серьёзных заболеваний. По последним данным, в 40 снятых с людей клещах обнаружены возбудители боррелиоза, в 7 — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-rastet-chislo-postradavshih-...