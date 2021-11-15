ГИБДД Мордовии усилила контроль за водителями в праздничные дни

В праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия несут службу в усиленном режиме. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение различных нарушений правил дорожного движения, проходят как в Саранске, так и в районах республики.

Второго, третьего и четвёртого ноября в столице Мордовии проводится оперативно-профилактическое мероприятие \"Нетрезвый водитель\". Организована массовая отработка всех транспортных средств для исключения из потока движения тех, за рулём которых находится водитель в состоянии опьянения.

Представители ГИБДД отметили, что в связи с праздниками изменился график работы регистрационно-экзаменационных отделений. Приём граждан второго, третьего и четвёртого ноября текущего года осуществляться не будет. Однако предварительную запись или подачу заявления жители республики могут осуществить через единый портал Госуслуг.

Сотрудники ведомства призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах в праздничные дни и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Также автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов на переходах.

