Новая техника для лесничеств Мордовии: 12 УАЗов на патрулирование лесов

22 апреля в Саранске на площади Победы прошла церемония передачи ключей от новой лесопатрульной техники. Глава Мордовии Артём Здунов вручил 12 автомобилей УАЗ лесничествам и лесопожарному центру. Обновление автопарка лесной отрасли стало необходимостью, и в этом году из республиканского бюджета было выделено 20 миллионов рублей на закупку новой техники.

Как отметил Здунов, новая техника будет особенно полезна в преддверии пожароопасного сезона. Она поможет лесничим в патрулировании, что позволит защитить леса от пожаров, незаконной вырубки и браконьерства. Лесничий Кочемировского участкового лесничества Андрей Валягин, который получил ключи в свой день рождения, поблагодарил руководство республики за поддержку лесной отрасли. Он отметил, что новые автомобили улучшат качество и оперативность выполнения лесохозяйственных работ.

