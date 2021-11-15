По Ельниковскому району Мордовии бродит крупный медведь

В Ельниковском районе Мордовии жители заметили крупного медведя, который бродит вблизи населённых пунктов. Животное появилось на трассе, проходящей через поле между Ельниками и Шатками, неподалёку от газораспределительной станции.

Информация о хищнике была передана в компетентные службы. Специалисты рекомендуют местным жителям соблюдать осторожность и не приближаться к животному. Медведь может быть опасен, особенно если чувствует угрозу.

Появление медведей в населённых районах Мордовии — редкое явление. Обычно хищники обитают в лесных массивах и избегают контакта с людьми. Специалисты предполагают, что животное могло выйти к населённым пунктам в поисках пищи перед спячкой.

Представители природоохранных служб контролируют ситуацию. Жителям района рекомендовано не выходить в лес без необходимости и не оставлять на улице пищевые отходы, которые могут привлечь хищника. При обнаружении медведя нужно немедленно сообщить в экстренные службы.

