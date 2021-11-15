Под Ковылкином 19-летний без прав устроил погоню на незарегистрированной машине

16 июня в Ковылкине сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-2106 с затемнёнными стёклами. При попытке остановить машину водитель не подчинился требованиям полиции и начал скрываться, двигаясь в сторону Торбеева. Во время движения он совершал опасные манёвры, включая выезды на полосу встречного движения. Позже нарушитель изменил направление и поехал в сторону Спасска.

Для задержания были привлечены дополнительные экипажи. В итоге автомобиль остановили, за рулём оказался 19-летний житель Ковылкинского района. У него не оказалось водительских прав, а сам автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. На молодого человека составили 10 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/zhitel-mordovii-ustroil-pogonyu-i-so...