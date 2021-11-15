Саранск пополнил автопарк коммунальных служб 37 единицами техники

Коммунальные службы столицы Мордовии получили 37 единиц новой техники для круглогодичной уборки городских территорий. Поставка включает бульдозеры и погрузчики челябинского производства а также тракторы Беларус-82.1 с российским навесным оборудованием расширяя возможности дорожных служб.

На импортные тракторы установили отечественное коммунальное навесное оборудование что позволило создать универсальные машины способные работать в любое время года. Помимо основной партии в парк также вошли грейдер и снегоуборщик значительно повышающие эффективность уборки.

Обновление техники стало важным шагом в подготовке к зимнему сезону когда требования к оперативности уборки улиц существенно возрастают. Новые машины позволят более эффективно справляться с последствиями снегопадов и поддерживать чистоту на городских магистралях круглосуточно.

Представители муниципальных служб сообщили что новая техника выйдет на регулярное дежурство после завершения инструктажа операторов и технической подготовки машин. Парк коммунальной техники Саранска значительно обновился что положительно скажется на качестве содержания дорог в зимний период.

Жители столицы Мордовии надеются что модернизация технического парка поможет избежать проблем с уборкой снега которые периодически возникали в предыдущие зимы. Городские власти уверяют что готовы к любым погодным испытаниям предстоящего холодного сезона благодаря обновленному автопарку.

