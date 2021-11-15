Новости Саранска, России и Мира

Саранск зеленеет: 50 деревьев преобразили центр столицы Мордовии

Первого ноября Саранск получил подарок. По многочисленным просьбам жителей мэр Владимир Быков утвердил масштабное озеленение центра города. На бульваре по улице Большевистской высадили 20 крупномеров чёрной сосны в тот же день.

Помимо сосен, озеленители посадили 30 саженцев декоративных яблонь. Деревья были подобраны тщательно: это крупномеры, которые быстро примут корень и создадут тень и красоту на улице на долгие годы. Озеленители выбрали растения, которые хорошо приспособлены к климату Мордовии.

Мэр отметил, что работа по озеленению города продолжается. Ранее на Соборной площади высадили липы-крупномеры высотой до шести метров, которые создали хороший ландшафт. Таким образом, администрация Саранска создаёт более комфортную и красивую среду для жителей столицы Мордовии.

Это второй масштабный проект озеленения в Саранске за последние месяцы. Жители города давно просили добавить зелени в центр и мэр услышал их просьбы. Высадка деревьев запланирована на осень, когда деревья лучше принимают корень и адаптируются к новым условиям выращивания в городе.


