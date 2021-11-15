В центре Саранска введены ограничения движения 6-7 ноября

Администрация Саранска объявила об ограничениях дорожного движения в центре города 6 и 7 ноября. Запреты введены для организации и проведения общественных мероприятий на Театральной площади и в центре столицы Мордовии.

С 20:00 6 ноября до 15:30 7 ноября исключена стоянка и остановка транспортных средств на Театральной площади Саранска. Машины экстренных служб, ГИБДД и коммунальных служб получают исключение и могут двигаться без ограничений.

С 13:00 до 15:30 7 ноября ограничено движение по улице Советской на участке от дома 63 до улицы Большевистской, по улице Демократической между Коммунистической и Советской, по улице Большевистской от Советской до Кавказской. Также закрыта парковка возле Кафедрального собора.

Администрация города просит жителей Саранска и гостей столицы Мордовии избегать центра города в указанные часы. Маршруты общественного транспорта будут изменены. Все ограничения носят временный характер и действуют только в указанный период времени.

