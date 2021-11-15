В Кадошкино прошел «Парад у дома ветерана» к 81-й годовщине Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в поселке Кадошкино, Республика Мордовия, прошла акция «Парад у дома ветерана».

В рамках мероприятия для ветерана Семёна Андреевича Анашкина и вдовы фронтовика Пелагеи Семёновны Заренковой был организован концерт. Творческие коллективы и солисты районного Дома культуры, а также учащиеся местной школы выступили с поздравлениями.

Глава района Андрей Чаткин и прокурор Павел Кильдюшкин также поздравили ветеранов с наступающим праздником. Людмила Рожнова от имени районного Совета ветеранов выразила свои поздравления. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили всех за внимание и поддержку, отметив, что акция «Парад у дома ветерана» демонстрирует уважение молодого поколения к истории страны.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-kadoshkinskom-rajone-mordovii-sostoya...