В Мордовии «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, водитель погиб

В Ельниковском районе Мордовии легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. За рулём находился 56-летний мужчина. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением.

Авария случилась на 15-м километре дороги «Ельники — Надежино — Новодевичьи Выселки — Никольское». Машина вылетела с трассы и опрокинулась. От полученных травм автомобилист скончался на месте до приезда скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Специалисты проверят техническое состояние автомобиля, а также возможное влияние погодных условий или состояния здоровья водителя. Официальные комментарии УГИБДД появятся позже.

Источник: https://pg13.ru/news/86636