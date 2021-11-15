В Мордовии мошенники похитили у профессора более 4,5 млн рублей

В Мордовии у профессора и доктора филологических наук похитили 4 миллиона 597 тысяч рублей. Женщина, возглавляющая Институт довузовского образования МГУ им. Н.П. Огарёва, стала жертвой телефонного мошенничества. Обращение в полицию поступило на фоне серии инцидентов, связанных с поддельными уведомлениями.

По версии правоохранителей, в мае женщине поступили звонки от неизвестных, которые сообщили о якобы поступившей посылке. Ей предложили назвать код из SMS, ссылаясь на необходимость подтверждения доставки. После этого начались сообщения от имени «Госуслуг» с номером «горячей линии». Звонивший, представившийся сотрудником службы безопасности, заявил о несанкционированном доступе к личному кабинету и оформлении доверенности на разыскиваемого. Мошенники убедили профессора перевести деньги через QR-код, ссылаясь на проверку в ФинЦЕРТ и якобы требование ФСБ задекларировать средства. Только обнаружив попытку повторного перевода, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-doktor-nauk-otdala-moshennik...