В Мордовии на неделю ожидается дождливая погода с грозами

На этой неделе в Мордовии ожидается неустойчивая погода из-за влияния североатлантического циклона. Синоптики прогнозируют дожди, местами с ливнями, а также грозы. Вместе с осадками в регион поступят прохладные воздушные массы, из-за чего температура немного понизится.

Днём столбик термометра будет показывать +22…+23 °C, ночью — +11…+13 °C. Эти значения находятся немного ниже климатической нормы. По словам ведущего синоптика Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любови Надежкиной, к выходным погода начнёт улучшаться: дожди пойдут на спад и останутся лишь местами, а температура воздуха приблизится к обычным показателям.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-ozhidaetsya-dozhdlivaya-nede...