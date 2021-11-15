В Мордовии на очищенном месте вновь выросла стихийная свалка

В селе Такушево Теньгушевского района Мордовии снова образовалась несанкционированная свалка. Год назад эту территорию полностью очистили от мусора, но жители продолжили оставлять там бытовые и строительные отходы.

Местная администрация решила напрямую обсудить проблему с населением. На встрече сельчанам напомнили, что выбрасывать мусор вне специально оборудованных площадок запрещено. Это касается лесов, обочин дорог и зон у водоемов.

Также жителям объяснили размеры штрафов за незаконный сброс отходов. При использовании легкового автомобиля, мотоцикла или прицепа нарушителю грозит взыскание до 15 тысяч рублей. Если же мусор вывозят на грузовике или тракторе, сумма штрафа достигает 50 тысяч рублей. В администрации подчеркнули, что такие меры необходимы для сохранения природы Присурья.

Источник: https://pg13.ru/news/86651