В Мордовии на пилораме произошел пожар

В Старошайговском районе Мордовии произошел пожар на пилораме. Инцидент случился вчера утром в 9 часов в селе Мельцаны на улице Дорожной. Владелец пилорамы занимался хозяйственными делами рядом с домом, когда заметил, что на производственной площадке началось возгорание.

Попытки самостоятельно потушить огонь не увенчались успехом. Сотрудники пожарной службы прибыли на место и локализовали пламя. По информации ведомства, пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

