В Мордовии обновили памятник адмиралу Ушакову перед юбилеем канонизации

В Темниковском районе Мордовии благоустроили территорию у памятника святому праведному воину Фёдору Ушакову. Субботник провели в преддверии 25-летия канонизации флотоводца. Сотрудники местных учреждений культуры очистили монумент, восстановили тротуарную плитку и привели в порядок прилегающую зону. В районной администрации отметили, что эти работы — знак уважения к прославленному адмиралу.

Фёдор Ушаков не проиграл ни одного сражения и стал единственным флотоводцем XVIII века, причисленным к лику святых. Канонизация состоялась в 2001 году. Для Мордовии его имя особенно значимо: последние годы жизни адмирал провёл в республике, рядом с Санаксарским монастырём, где сейчас находятся его мощи.

Основные торжества запланированы на 5 августа. Этот день указом главы региона Артёма Здунова объявлен в Мордовии выходным. В программе — всероссийская премьера фильма об Ушакове, тематические смены в детских лагерях и научные конференции. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подчеркнул, что память об адмирале способствует духовному единству и служит примером патриотизма для молодёжи.

Источник: https://pg13.ru/news/86805