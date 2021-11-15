В Мордовии ожидаются сильные порывы ветра

28 апреля в Мордовии ожидается сильный ветер. По информации синоптиков, порывы могут достигать 20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий МЧС России объявило оперативное предупреждение для региона.

Жителей республики призывают соблюдать осторожность на улице. Рекомендуется избегать нахождения рядом с рекламными щитами и ненадежными конструкциями.

В случае необходимости можно обратиться по телефонам: «01» и «112».

