В Мордовии спасатели всю ночь искали заблудившегося грибника

Вечером 27 июля в Рузаевском районе Мордовии развернулась поисковая операция: пожилой мужчина ушел за грибами и не смог самостоятельно выйти из леса. Поняв, что заблудился, пенсионер позвонил жене, которая и обратилась за помощью. Сигнал поступил в аварийно-спасательную службу около восьми часов вечера.

Спасатели сразу дали мужчине инструкции по телефону, чтобы сузить район поисков. Ориентиром стал звук проходящих поездов — это позволило предположить, что грибник находится примерно в двух километрах от железной дороги у станции Лесная. Сотрудники службы продвигались на спецтранспорте по лесным просекам, а там, где техника не проходила, шли пешком с фонарями, прочесывая массив.

Поиски заняли почти всю ночь. Ближе к утру специалисты обнаружили старую тропинку, которая и вывела их к месту, где находился пенсионер. Мужчину вывели из леса без травм, с собранными грибами. В ведомстве напомнили: даже опытным грибникам перед выходом необходимо заряжать телефон, брать свисток и сообщать близким маршрут.

Источник: https://pg13.ru/news/86987