В Мордовии стартовала программа цифровизации сельских школ

Правительство Республики Мордовия запустило масштабную программу цифровой трансформации образовательных учреждений в сельской местности. Инициатива направлена на обеспечение равного доступа к качественному образованию для детей независимо от места проживания.

В рамках программы сельские школы республики получат современное компьютерное оборудование и интерактивные доски и системы дистанционного обучения. Региональный бюджет выделил на реализацию проекта более ста пятидесяти миллионов рублей что позволит охватить все муниципальные районы.

Первый этап цифровизации затронет тридцать пять школ в отдаленных селах где проживает значительная часть населения республики. Учителя пройдут специальное обучение по работе с новым оборудованием и использованию современных образовательных платформ в учебном процессе.

Глава региона подчеркнул что цифровизация сельских школ является приоритетным направлением развития образования в Мордовии. Современные технологии откроют школьникам доступ к лучшим образовательным ресурсам и онлайн-курсам ведущих педагогов страны.

Программа предусматривает создание в каждой школе компьютерных классов с высокоскоростным интернетом. Ученики смогут участвовать в дистанционных олимпиадах и конкурсах и образовательных проектах что повысит качество подготовки и расширит возможности для самореализации талантливой молодежи.

