В Мордовии запретят продажу алкоголя в День молодежи

В Мордовии 27 июня в День молодежи будет временно запрещена продажа алкоголя в розничных магазинах. Ограничение вводится на всей территории республики в соответствии с постановлением Минэкономики Республики Мордовия.

Исключение касается организаций общественного питания — в кафе, ресторанах и других подобных заведениях спиртные напитки продавать разрешено. Запрет в магазинах действует только в течение одного дня и не распространяется на розничную торговлю в других форматах, кроме общепита.

Источник: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-den-molodezhi-v-mordovii-zapretyat-pr...