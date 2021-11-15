В Мордовии запустили программу поддержки молодых специалистов на селе

Правительство Республики Мордовия инициировало масштабную программу привлечения молодых специалистов для работы в сельских населенных пунктах региона. Инициатива направлена на решение проблемы кадрового дефицита в селах и развитие сельских территорий республики.

Молодые врачи и учителя и специалисты культуры переехавшие работать в села получат единовременные подъемные выплаты и льготную ипотеку под два процента годовых. Размер подъемных составит от трехсот до пятисот тысяч рублей в зависимости от специальности и удаленности населенного пункта.

Для участников программы предусмотрено предоставление служебного жилья на льготных условиях с возможностью последующего выкупа. Региональный бюджет выделил на реализацию проекта более двухсот миллионов рублей что позволит привлечь около ста пятидесяти молодых специалистов.

Глава республики подчеркнул важность программы для сохранения сельских территорий и улучшения качества жизни сельских жителей. Наличие квалифицированных специалистов в медицине и образовании и культуре является ключевым фактором устойчивого развития села.

Первые участники программы уже подали заявки на участие и проходят отбор. Приоритет отдается выпускникам региональных вузов и средних специальных учебных заведений готовым связать свою жизнь с развитием родной республики и внести вклад в процветание малой родины.

