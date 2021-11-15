В Рузаевке мужчину обвиняют в смерти друга после драки

В Рузаевке 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти его приятеля.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 17 апреля. Обвиняемый и 36-летний мужчина находились в квартире у знакомого, который вскоре ушел на работу, оставив их распивать алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого обвиняемый ударил потерпевшего в предплечье и покинул квартиру. Утром хозяин жилья вернулся и обнаружил тело погибшего.

Во время допроса обвиняемый дал показания о произошедшем, объяснив детали конфликта.

